Εξωπραγματικό νούμερο για τον Γιάννη: Κορυφή στα καρφώματα χωρίς ασίστ! (pic)

Οι φετινές εξαιρετικές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συνδυασμό με την πολύ καλή πορεία των Μπακς έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω στον Έλληνα σταρ.

Παρόλο που ο ίδιος ο παίκτης παραδέχεται ότι δεν βρίσκεται στο... πικ της αυτοπεποίθησης του, οι εμφανίσεις του μάλλον μαρτυρούν το αντίθετο. Το σουτ ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί, μεγάλη κουβέντα γίνεται γι' αυτό αλλά το στιλ των Μπακς φέτος φαίνεται διαφορετικό. Ο Γιάννης μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί όλα όσα γίνονται στο παρκέ, είναι ασταμάτητος στο ένας με έναν και παράλληλα έχει στον νου του ότι αν κλειστεί μπορεί να πασάρει και η ομάδα του να βρει σουτ.

Ένα στοιχείο από τα πολλά που ξεχωρίζουν είναι ότι πλέον ο Αντετοκούνμπο νιώθει ασταμάτητος στο ζωγραφιστό και αυτό είναι κάτι που δείχνουν και τα νούμερα του.

Είναι μακράν πρώτος στην λίστα με τα καρφώματα χωρίς ασίστ, με την διαφορά να φαντάζει απίστευτη.

Έχει 44 καρφώματα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, με τον Γκομπέρ που ακολουθεί να έχει 16 και τον Εμπίντ 15. Το νούμερο είναι τρομερό και οδεύει ολοταχώς προς ρεκόρ για το ΝΒΑ.

Άλλωστε ο Γιάννης δήλωσε πως είναι δύσκολο να τον σταματήσουν, ενώ βλέπει πάνω από τους περισσότερους αμυντικούς και μπορεί να τελειώνει δυνατά τις φάσεις στο καλάθι.

Η χρονιά φέτος για τον ηγέτη του Μιλγουόκι δείχνει... περίεργα καλή. Οι αριθμοί του στο σουτ συζητιόνται, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνει εξαιρετικά. Ξέρει και ο ίδιος ότι στα... δύσκολα θα πιεστεί ακόμα πιο πολύ και όλοι θα κλείσουν μέσα να τον τον σταματήσουν και θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις, αλλά το να θέλουν να το σταματήσουν, μέχρι να το κάνουν στην πράξη απέχει.

Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος το ρεκόρ στα καρφώματα δεν τον ενδιαφέρει τώρα, αλλά θα είναι ωραίο να το λέει στα παιδιά του.

STAT OF THE YEAR

shouts to u/ergotpoisoning and r/nba pic.twitter.com/tTxsNmNqm3

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 30 Νοεμβρίου 2018