Το ιστορικό «73άρι» των Τζάκσον-Κόνλεϊ... σκότωσε τους Νετς! (pic & vid)

Εντυπωσιάζουν τη φετινή σεζόν οι Γκρίζλις.

Η ομάδα του Μέμφις επικράτησε και των Νετς, με τους Τζάρεν Τζάκσον και Μάικ Κόνλεϊ να κάνουν... παπάδες.

Ο γκαρντ των αρκούδων είχε 37, ενώ ο ψηλός των Γκρίζλις μέτρησε 36 πόντους.

Μάλιστα ο Τζάκσον έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 30άρα πίσω από ΛεΜπρόν και Ντουράντ.

Από την πλευρά του ο Κόνλεϊ είχε το 2ο ματς στην ιστορία των Γκρίζλις με 35 πόντους και και 10 ασίστ. Ο άλλος που το πέτυχε ήταν ο Ντερόν Ουίλιαμς.

In the Grizzlies double OT win over the Nets:

- Jaren Jackson Jr. became the 3rd-youngest player in NBA history with a 30-point game, behind only LeBron James & Kevin Durant

- Mike Conley had the 2nd 35-point, 10-assist game in Grizzlies history (Jason Williams – Nov. 30, 2001) pic.twitter.com/OQPjHvTeWv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Δεκεμβρίου 2018