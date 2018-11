Πώς λένε κάποιες φορές «άμα δεν σε θέλει;». Ε, ο Ταϊρίκ Έβανς ήταν σαν να μην το ήθελε ο ίδιος!

Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Πέισερς πήγε για λέι απ, αλλά μάλλον από υπερβολική σιγουριά (;) δεν κατάφερε, όχι απλά να βάλει καλάθι, αλλά ούτε να ακουμπήσει το σίδερο, ενώ ήταν τόσο κοντά!

Κι όλα αυτά, μπροστά στα μάτια του «Βασιλιά».

Tyreke Evans with a contender for worst finger roll of all-time! pic.twitter.com/grceXzXSDp

