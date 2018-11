Τίμησε τον Σέιγκερ το ΝΒΑ (pics& vid)

Ο γνωστός ρεπόρτερ, που «έφυγε» από την ζωή στα 65 του στις 15/12/16, ήταν γνωστός για την θετική ενέργεια που μετέδιδε στους άλλους μέσω των ρούχων του, καθώς το στυλ του ήταν ξεχωριστό και εκκεντρικό.

Το ΝΒΑ δεν τον ξέχασε - και δεν πρόκειται ποτέ - και τον τίμησε με το ίδιο ιδιαίτερο στυλ.

Ο προπονητής των Λέικερς, Λουκ Ουόλτον, ο κόουτς των Ράπτορς, Νικ Νερς, αλλά και παρουσιαστές του ΤΝΤ φόρεσαν τα πολύχρωμα κουστούμια τους και μαγνήτισαν τα βλέμματα.

I love it how NBA coaches honored Craig Sager tonight. pic.twitter.com/YTkTqFXDNk — Adam Schupak (@AdamSchupak) 30 Νοεμβρίου 2018

Top story: @NBAonTNT: 'The TNT crew pays tribute to Craig Sager with some #SagerStrong style. ' pic.twitter.com/PVVXMWJhTd, see more https://t.co/O2mIjp1tp3 — vscbasket (@vscbasket) 30 Νοεμβρίου 2018

Another great win by our guys!!!! 104 ~ 96

& what an awesome tribute 2 the Great #CraigSager @Lakers pic.twitter.com/72eP57irhT — Cali~Tex(@Wing_Monster1) 30 Νοεμβρίου 2018

Get a closer look at Luke Walton’s Craig Sager inspired jacket! Also, Walton on defense: “Communication, effort, following game plan. We did a lot of good things on defense in the first quarter.” pic.twitter.com/lmDkckjhge — Lauren A. Jones (@LoJoMedia) 30 Νοεμβρίου 2018