Γιάννης: «Αν δεν βάλω τα σουτ, δεν θα βρω την περσινή μου αυτοπεποίθηση» (vid)

Οι Μπακς πήραν ακόμα μια μεγάλη νίκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ακόμα ένα μεγάλο ματς και τον Μίντλετον να δίνει τελικά την νίκη. Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι μίλησε για όλα όσα τον... απασχολούν μετά το τέλος του παιχνιδιού και δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του για τα πράγματα που πρέπει να αλλάξει στο παιχνίδι του για να νιώθει εκείνος καλά στα κρίσιμα ματς που θα ακολουθήσουν.

«Ήταν ένα μεγάλο σουτ από τον Κρις. Έκανε καλή δουλειά μένοντας στο πλάνο του παιχνιδιού. Ήταν ανοιχτός στο τρίποντο και όταν είναι ανοιχτός πάντα τα βάζει. Πρέπει να είναι χαρούμενος με αυτό.

Είναι σπουδαίο που όλοι μας οι παίκτες είναι κάθε στιγμή έτοιμοι. Μένουν πιστοί στο πλάνο του παιχνιδιού, ξέρουν ότι η μπάλα θα τους βρει και αυτό έγινε σήμερα. Είναι τέλειο να έχεις παίκτες που δεν εκβιάζουν προσπάθειες».

Για την λειτουργία του ίδιου, αλλά και της ομάδας του ο Γιάννης σχολίασε:

«Μέχρι τώρα έχω βρει τα σημεία μου. Ξέρω από που μπορώ να είμαι αποτελεσματικός, ξέρω πως να βρω τους συμπαίκτες μου και έχει τόσους χώρους εκεί έξω. Πάντα θέλω να πάω στο ένας εναντίον ενός και αν με κλείσουν δύο παίκτες η απόσταση που δημιουργούν είναι μεγάλη και ξέρω πως θα βρω τον διάδρομο. Μπορώ να δω πάνω από παίκτες και είναι σπουδαίο γιατί όλοι πιάνουν την μπάλα όλοι σουτάρουν, έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά σουτ και νομίζω ότι όλοι διασκεδάζουν.

Πρέπει να συνεχίσω να είμαι επιθετικός, αλλά στο τέλος αυτό κάνει την ομάδα σπουδαία και κάνει και εμένα σπουδαίο σε αυτό το πλάνο είναι ότι μπορώ να πασάρω την μπάλα και νομίζω ότι οι ομάδες φοβούνται αυτό.

Όποτε πασάρω την μπάλα συνήθως μιλάω στους συμπαίκτες μου. Θα τους πω 'σούταρε', ή να περιμένουν, ή ότι έρχομαι και όταν λέω ότι έρχομαι εννοώ ότι θα τους δώσω σκριν, οπότε τους μιλάω την ώρα που τους περνάω την μπάλα οπότε είναι πολύ πιο εύκολο και για εμένα και για εκείνους».

Ενώ για τον Πάρκερ που πλέον αγωνίζεται στους Μπουλς και επέστρεψε στο Μιλγουόκι ως αντίπαλος ο Αντετοκούνμπο σχολίασε:

«Ο Τζαμπάρι είναι αδελφός μου, αλλά έπρεπε να κάνω την δουλειά μου».

Ο ηγέτης των «Ελαφιών» δεν αρνήθηκε να παραδεχτεί ότι παρά τα εξαιρετικά του νούμερα από κοντά και στα καρφώματα για αν ολοκληρώσει την σωστή ψυχολογία και να βρει την αυτοπεποίθηση του οφείλει να βάλει τα σουτ, ενώ παραδέχτηκε ότι πέρυσι ήταν πιο σίγουρος για τον εayτό του:

«Για να πω την αλήθεια η αυτοπεποίθηση μου δεν είναι στο υψηλότερο της σημείο. Πέρυσι ήταν στο υψηλότερο της επίπεδο, όχι αυτήν την σεζόν. Νομίζω ότι δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Δουλεύω για να φτάσω. Νομίζω ότι μπορώ να κυριαρχήσω σε κλειστούς χώρους, αλλά για να γίνω καλύτερος παίκτης πρέπει να βάλω μεγάλα σουτ κάτι που δεν κάνω τόσο πολύ και νιώθω ότι όταν είμαι ικανός να το κάνω αυτό θα είμαι πιο επικίνδυνος για τις άλλες ομάδες και πι αποτελεσματικός για τους συμπαίκτες μου».

Ενώ κλείνοντας ο Γιάννης σχολίασε:

«Δουλεύω πολύ για να νιώσω άνετα με του σουτ μου. Ξέρω ότι μπορώ να πάω μέσα, κάτι στο οποίο είμαι πολύ αποτελεσματικός φέτος, αλλά θέλω να προσθέσω κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι μου, γιατί ξέρω ότι εκεί που μετράει, στα playoffs στα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν, όλοι θα είναι στο ζωγραφιστό, οπότε θέλω να είμαι ικανός να κάνω την σωστή πάσα ή να βάλω τα σουτ απ' έξω».

