Μήνυμα υποστήριξης στον Φουλτζ έστειλε ο Μπάτλερ! (vid)

Ο τραυματισμός του Μαρκέλ Φουλτζ έχει επηρεάσει τους Σίξερς και αυτά που ακούγονται για το μέλλον του νεαρού παίκτη είναι πολλά. Αυτή την στιγμή ο Φουλτζ βρίσκεται στην Νέα Υόρκη για να δει έναν ειδικό για τον ώμο του και τα σενάρια για το μέλλον του οργιάζουν.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και έδειξε ότι υποστηρίζει στο μέγιστο τον συμπαίκτη του, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα τον περιμένει πίσω.

«Θέλω ο Μαρκ να ξέρει ότι είμαστε όλοι στο πλευρό του στην ομάδα. Θέλουμε να είναι σπουδαίος, θέλουμε να συνεχίσει να δουλεύει, όλος ο 'θόρυβος' απ' έξω είναι απλά για να υπάρχει. Λατρεύω να τον έχω κοντά μου και όλοι οι υπόλοιποι το ίδιο, όταν είναι έτοιμος να επιστρέψει να δουλέψει τον περιμένουμε, τον χρειαζόμαστε».

Jimmy Butler is here for Markelle Fultz. pic.twitter.com/LJydFTF4Ds

