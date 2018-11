Το πιο «εφιαλτικό» φετινό ματς του ΛεΜπρόν! (pic)

Γρήγορα θα θέλει να ξεχάσει το ματς με τους Νάγκετς ο ΛεΜπρόν, τόσο σε ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Οι Λέικερς... διαλύθηκαν με 117-85, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Ο Βασιλιάς είχε την χειρότερη επίδοση της σεζόν σε πόντους (14), ασίστ (2), ποσοστό εντός πεδιάς (33%), τρίποντα (0-4) και συνετελεστή plus/minus (+/-) με -23.

Δεν μας έχει συνηθίσει ο ηγέτης των Λέικερς σε τέτοιες εμφανίσεις.

LeBron James set numerous season-lows as the Lakers suffered a season-worst 32-point defeat to the Nuggets. The Lakers as a team shot 5-35 (14.3%) from 3-pt on Tuesday. That's the worst 3-pt pct they've ever had in a game where they attempted at least 30 3-pt FG. pic.twitter.com/5NEdI70Iy6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Νοεμβρίου 2018