Μπορεί να μην έχει την ποιότητα του πατέρα του, Αρβίντας, ωστόσο ο Ντομάντας έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο ΝΒΑ.

Ο ψηλός των Πέισερς έκανε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση, μετρώντας 21 πόντους και 16 ριμπάουντ. Αυτό έφτανε στην Ιντιανα για να νικήσει του Φοίνιξ.

Δείτε τα όσα έκανε στο παρκέ

21 PTS, 16 REBS from Domantas Sabonis lifts the @Pacers to victory on the road! #Pacers pic.twitter.com/kWTr4mmOYM

— NBA (@NBA) 28 Νοεμβρίου 2018