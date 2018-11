Γιάννης: Κάνει... όργια στο «ζωγραφιστό», πάει να γράψει ιστορία! (pic & vid)

«Παπάδες» κάνει μέσα στο ζωγραφιστό φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δεν αντιμετωπίζεται όταν πατήσει στη ρακέτα και είναι πρώτος στα καλάθια (161) στην restricted area (ζωγραφιστό). Σε αυτό τον βοηθά πολύ και η ευκολία που καρφώνει τη μπάλα και τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, καθώς ελάχιστοι στο ΝΒΑ μπορούν να τον σταματήσουν αν βάλει τα... τούρμπο!

Μάλιστα αν συνεχίσει έτσι θα σπάσει και το ρεκόρ με τα περισσότερα καλάθια μέσα στη ρακέτα όλων των εποχών.

Φέτος ο ηγέτης των Μπακς κάνει τη σεζόν της ζωής του και οδηγεί την ομάδα του σε φοβερές εμφανίσεις, ενώ ο ίδιος είναι ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP.

.@Giannis_An34 is on track to finish with not only the most at-rim field goals this season but also the most in recorded #NBA history. #FearTheDeer

Read @zachkram on the new king of the restricted area: https://t.co/PTMokOF0kN pic.twitter.com/As0PSCKV0L

— #RingerNBA (@ringernba) 27 Νοεμβρίου 2018