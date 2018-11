Η... ασέβεια του Άιβερσον στον Λου πήγε στο NFL! (vid)

Πριν από 17 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στον πρώτο τελικό Λέικερς - Σίξερς στις 6 Ιουνίου 2001, ο Άλεν Άιβερσον «έγραψε» ένα από τα μεγαλύτερα trademarks του ΝΒΑ με «θύμα» τον Τάιρον Λου, ο οποίος είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του.

Ένα λεπτό πριν από το τέλος της παράτασης, ο σούπερ σταρ των Σίξερς ευστόχησε από την γωνία έχοντας «αδειάσει» τον Λου με μία «σταυρωτή» ντρίπλα. Με τον πρώην τεχνικό των Καβαλίερς ξαπλωμένο φαρδύ-πλατύ στο παρκέ, ο Άιβερσον έστειλε τη μπάλα στο καλάθι και στη συνέχεια... πέρασε πάνω από τον Τάιρον Λου.

Αν μη τι άλλο ήταν μία από τις μεγαλύτερες disrespectful στιγμές στην ιστορία του ΝΒΑ.

Η Φιλαντέλφια είχε αποδράσει με τη νίκη από το Λος Άντζελες με σκορ 107-101 στην έξτρα περίοδο και ο Άιβερσον σταμάτησε στους 48 πόντους με 15/33 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 9/9 βολές, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 λάθη σε 52 λεπτά!

Η κίνηση του Answer αναβίωσε στο NFL και συγκεκριμένα σε αγώνα των Seattle Seahawks!

The @Seahawks brought out the @alleniverson step over celebration pic.twitter.com/fkK0hTMNK7

— ESPN (@espn) 25 Νοεμβρίου 2018