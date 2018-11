Φίλος των Σίξερς μαζεύει υπογραφές για να μην ξαναπατήσει γήπεδο η Κέντελ Τζένερ (pics & vids)

Το σερί 4 νικών της ομάδας της Φιλαντέλφεια έλαβε τέλος τις προάλλες, αφού οι Καβαλίερς επικράτησαν με 121-112 στην έδρα τους.

Η Κένταλ Τζένερ μαγνήτισε, αν μη τι άλλο, τα βλέμματα στην πρώτη φετινή παρουσία της στο γήπεδο, για χάρη του Μπεν Σίμονς, και αυτό δεν άρεσε σε έναν φίλαθλο των Σίξερς, που την θεωρεί υπεύθυνη για την ήττα.

Ο Έινταν Πάουερς, λοιπόν, πιστεύει πως το «αγγελάκι» της Victoria's Secret είναι... μαυρόγατα και γι' αυτό το λόγο μαζεύει υπογραφές για να μην ξαναπατήσει στο «Wells Fargo Center»!

«Δεν είναι τυχαίο που οι Σίξερς, που άρχισαν τη σεζόν με 10-0 στην έδρα τους, ηττήθηκαν για πρώτη φορά "σπίτι" τους όταν εμφανίστηκε η Τζένερ. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Καβαλίερς δεν είχαν κάνει εκτός έδρας νίκη μέχρι το ματς με τους Σίξερς... Η Τζένερ δεν καταστρέφει μόνο το μέλλον του συλλόγου, αλλά και την καριέρα και την ζωή αθώων ανδρών. Έχει αηδιαστική συμπεριφορά. Αν η οικογένεια των Καρντάσιαν/Τζένερ έχει ίχνος αξιοπρέπειας πάνω της, τότε δεν θα πρέπει να έρθει ποτέ ξανά στο γήπεδο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Πάουερς.

Η εκστρατεία του έχει μεγάλη απήχηση και ήδη έχουν μαζευτεί περίπου 6.000 υπογραφές.

Ο στόχος είναι οι 7.500 υπογραφές και κάτι μας λέει ότι δεν θα αργήσει να τις συγκεντρώσει!

A Philadelphia 76ers fan has started a petition to ban Kendall Jenner from the Wells Fargo Center after the Sixers lost their first home game of the season with Jenner in attendance.

