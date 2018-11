Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Τζόντι Μικς (pic)

Με χαρακτηριστική ανακοίνωση, οι Μπακς γνωστοποίησαν το «διαζύγιο» με τον Μικς, τον οποίο απέκτησαν τον περασμένο μήνα από τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.

Φέτος δεν αγωνίστηκε σε κανένα ματς του Μιλγουόκι, με τα «Ελάφια» να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Συνολικά μετράει 531 ματς στο ΝΒΑ με 9,3 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

The Bucks have requested waivers on Jodie Meeks.



Meeks was acquired from the Washington Wizards on Oct. 15 along with a future second-round draft pick and cash in exchange for a future second-round draft pick.



The Bucks roster stands at 17 players. pic.twitter.com/rumzimKIQv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Νοεμβρίου 2018