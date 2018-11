Τον συμπαθούμε τον Μούσια, αλλά εδώ δεν την γλιτώνει την υποψηφιότητα στo Shaqtin a fool.

Ο Τζέιμς Χάρντεν... κατάφερε να κάνει παράβαση σε σε 2 συνεχόμενες βολές στο ματς με τους Καβς, κάτι που σπάνια βλέπει κάποιος.

Ο ηγέτης του Χιούστον μπήκε αμέσως στο ζωγραφιστό όταν σούταρε τις βολές και ο διαιτητής είδε την παράβαση.

Δείτε τι έγινε

Harden got called for violations on back-to-back free throwspic.twitter.com/fwtU36CHOH

— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 Νοεμβρίου 2018