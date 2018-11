«Κέρασε» 44άρα στους Κινγκς ο Ντουράντ! (vid)

Εκπληκτικός Κέβιν Ντουράντ κόντρα στους Κινγκς.

Ο φόργουορντ των Ουόριορς είχε 44 πόντους στο ματς, κάνοντας season high, ενώ το συνδύασε με double double (είχε και 13 ριμπάουντ).

Η συνεισφορά του φάνηκε και στη δημιουργία, αφού μοίρασε 7 ασίστ.

Σίγουρα οι πρωταθλητές είχαν ανάγκη μια εμφάνιση σαν αυτή μετά τα όσα έγιναν με τον Γκριν.

Kevin Durant erupts for 17 4th quarter PTS en route to a season-high 44 PTS, 13 REB, 7 AST in the @warriors late win over SAC! #DubNation pic.twitter.com/14FUmtlJ0a

— NBA (@NBA) 25 Νοεμβρίου 2018