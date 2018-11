Χτύπησε ύπουλα τον Ντόντσιτς ο Μπράουν και πήγαν να... αρπαχτούν (vid)

Μετά από μια όμορφη φάση των Μάβερικς, ο Ντόντσιτς επέστρεφε στην άμυνα, αλλά δέχθηκε... στοπ από την ύπουλη αγκωνιά του Μπράουν.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ έπεσε στο παρκέ και αφού σηκώθηκε, πήγε τσαμπουκαλεμένα στον αντίπαλό του, με τους συμπαίκτες τους να τους χωρίζουν και τα πνεύματα να ηρεμούν αμέσως.

Στο replay του παρακάτω βίντεο γίνεται ακόμα πιο εμφανής η ύπουλη κίνηση του Μπράουν.

