Ο Τόμπσον σκόραρε 5" πριν το τέλος και οι Κινγκς «κόλλησαν» τη μπάλα στη στεφάνη (vids)

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ πήρε δραματική νίκη απέναντι σε αυτή του Σακραμέντο, έχοντας το... κρύο αίμα του Κλέι Τόμπσον ο οποίος κατάφερε να πάρει ριμπάουντ από δική του προσπάθεια και να σκοράρει, ενώ και η τύχη χαμογέλασε στους πρωταθλητές.

Στα 2'' πριν από το φινάλε του αγώνα, η μπάλα κόλλησε στη στεφάνη από φόλοου με αποτέλεσμα να χαθεί τεράστια ευκαιρία και να παραμείνει το 117 – 116 για τους Ουόριορς.

Δείτε τα βίντεο:

Kings with a chance to beat the Warriors at the buzzer...

And it's a wedgie pic.twitter.com/PQsb8CY58A

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2018