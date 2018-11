Έκτος στα νικητήρια σουτ ο clutch Κρόφορντ! (pic & vids)

Είναι clutch και το έδειξε και κόντρα στους Μπακς ο Τζαμάλ Κρόφορντ, αφού χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με winninh shot.

Ο παίκτης των Σανς και «δάσκαλος του shake n' bake» έφτασε τα 10 νικητήρια σουτ στην καριέρα του και βρίσκεται στην έκτη θέση των εν ενεργεία παικτών.

Στην κορυφή ο Καρμέλο Άντονι με 19, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν οι Κάρτερ και Νοβίτσκι.

Το στατιστικό αφορά το νικητήριο σουτ που μπαίνει στα 10 τελευταία δευτερόλεπτα 4ου δωδεκαλέπτου ή παράτασης.

Tonight was Jamal Crawford's 10th career game-winning FG in the last 10 seconds of the fourth quarter or overtime. He’s sixth among active players:

Carmelo Anthony 19

Vince Carter 15

Dirk Nowitzki 14

Chris Paul 11

Dwyane Wade 11

Jamal Crawford 10 pic.twitter.com/vKaVHkEdCO

— NBA.com/Stats (@nbastats) 24 Νοεμβρίου 2018