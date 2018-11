Φοβερά πράγματα στο ματς των Σίξερς με τους Καβς.

Στο γήπεδο βρέθηκε η Κένταλ Τζένερ, αλλά δεν πήγε να δει τον καλό της, Μπεν Σίμονς.

Πήρε και μια είδους εκδίκηση από τον Τρίσταν Τόμπσον που απάτησε την αδερφή της, Κλόι.

Όταν ο σέντερ του Κλίβελαντ πήγε στις βολές, εκείνη άρχισε να τον γιουχάρει.

Δείτε τη

Kendall Jenner was booing Tristan at the Sixers game pic.twitter.com/P3G9xIrlbg

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Νοεμβρίου 2018