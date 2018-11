Ο Καπέλα έγραψε ιστορία με την εμφάνιση του! (vid)

Σπουδαία εμφάνιση και ιστορική από τον Κλιντ Καπέλα για τους Ρόκετς. Ο σέντερ της ομάδας του Χιούστον έγινε ο πρώτος μετά τον Γιάο Μινγκ και το 2005, όπου καταφέρνει να έχει τουλάχιστον 25 πόντους (τέλειωσε το παιχνίδι με 29), 20 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.

Η σπουδαία του και ιστορική εμφάνιση πάντως δεν συνοδεύτηκε από νίκη, αφού οι Ρόκετς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πίστονς.

Clint Capela becomes the first @HoustonRockets player with at least 25 PTS, 20 REB, 3 BLK in a game since Yao Ming in 2005 (vs. PHX 3/11/05)! #Rockets pic.twitter.com/u4GyFzWSIA

— NBA (@NBA) 24 Νοεμβρίου 2018