Όταν ο 32χρονος Σαμπόνις πήγε στο ΝΒΑ και... αποφάσισε να τους μάθει λίγο μπάσκετ! (vid)

Ήταν η σεζόν 1995 - 96 όταν ο 32άχρονος; τότε Λιθουανός πήρε τη μεγάλη απόφαση να περάσει τον Ατλαντικό.

Ο Άρβιντας Σαμπόνις αγωνίστηκε για λογαριασμό των Μπλέιζερς και παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στα γόνατα κατάφερε να κάνει ξεχωριστή καριέρα.

Μέχρι σήμερα στο ΝΒΑ λησμονούν τον τρόπο σκέψης του, την ικανότητα στην πάσα και στο σκοράρισμα.

Δείτε βίντεο από τις πρώτες ατομικές προπονήσεις βελτίωσης στο ΝΒΑ...

(1996) 7'3" with a ratchet! If you know, you know. #Arvydas pic.twitter.com/4W59doUhj0

