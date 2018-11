Όταν ο Τζόρνταν πέτυχε βολή με κλειστά μάτια! (vid)

Ο τέσσερις φορές αμυντικός της χρονιάς, οκτώ φορές All-Star κι ένας εκ των κορυφαίων ψηλών που αγωνίστηκαν στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο τη δεκαετία του '90 προκάλεσε τον Μάικλ Τζόρνταν να σουτάρει μια βολή με κλειστά μάτια σε αγώνα των Μπουλς με τους Νάγκετς...

Ο «Air» αποδέχτηκε την πρόκληση, χαμογέλασε, γύρισε προς το μέρος του και του είπε «Ε, Μουτόμπο... Αυτό είναι για σένα»! Φυσικά ευστόχησε...

Troll Jordan at his peak: On this day in 1991, MJ shot a free throw with his eyes closed

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Νοεμβρίου 2018