Η ομάδα της Μινεσότα αντέδρασε μετά το 26-22 του πρώτου 12λέπτου, πέρασε μπροστά στο ημίχρονο (49-54) και στην συνέχεια επικράτησε άνετα της ομάδας του Μπρούκλιν.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντέρικ Ρόουζ, που ήρθε από τον πάγκο και μέτρησε 25 πόντους, ενώ ο Καρλ - Άντονι Τάουνς πρόσθεσε 21 πόντους και πήρε 9 ριμπάουντ.

Ο Τιγκ είχε 15 πόντους και 9 ασίστ και ο Γκίμπσον 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Από την άλλη, Χάρις και Ντινγουίντι είχαν από 18 πόντους, ο Κάρολ έβαλε 13, οι Άλεν και Νέιπιερ από 12 και ο Κραμπ 10.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-22, 49-54, 72-89, 102-112.

Derrick Rose scores 25 PTS (11/17 FG) off the bench as the @Timberwolves pick up the road win! #AllEyesNorth pic.twitter.com/fSEDujbnun

— NBA (@NBA) 23 Νοεμβρίου 2018