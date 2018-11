Μπαρτσελόνα – Μιλάνο με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 190+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ξεχωριστό ήταν το ματς κόντρα στους Σίξερς για τον Άντονι Ντέιβις.

Ο «Μονόφρυδος» είχε 12 πόντους, 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 τάπες. δηλαδή 5 ή περισσότερο σε 5 στατιστικές κατηγορίες (five by five).

Kάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 2015 και τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Δείτε τη λίστα με τα five by five