Με ένα περίεργο τρόπο εκτελεί βολές ο Μαρκέλ Φουλτζ τον τελευταίο καιρό, προκαλώντας γέλιο σε πολλούς.

Μάλιστα η χάρη του έφτασε μέχρι το αμερικανικό football, εκεί όπου ένας παίκτης σκόραρε και μιμήθηκε τον τρόπο που εκτελεί βολές ο γκαρντ των Σίξερς.

Amari Cooper is money from the charity stripe @AmariCooper9 pic.twitter.com/dKbDv1RSJh

— The Checkdown (@thecheckdown) 22 Νοεμβρίου 2018