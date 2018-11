Το κορυφαίο κάρφωμα του... ιπτάμενου Κάρτερ από κάθε σεζόν! (vid)

Τους 25.000 πόντους στο ΝΒΑ έφτασε ο Βινς Κάρτερ και έτσι η κορυφαία λίγκα του πλανήτη είπε να μας κάνει το καλύτερο δώρο που μπορούσε.

Έφτιαξε videο με την καλύτερο κάρφωμα του «Vinsanity» από κάθε σεζόν του (1998 ως σήμερα).

Ο ακούραστος 41χρονος έπαιξε σε Ράπτορς, Νετς, Σανς, Μάτζικ, Μάβερικς, Γκρίζλις, Κινγκς και Χοκς και δεν σταμάτησε να μας... τρελαίνει με τα όσα έκανε στον... αέρα.

Υπόκλιση στον κορυφαίο dunker όλων των εποχών.

As he joined the 25K Point Club with a DUNK... we showcase @mrvincecarter15's BEST DUNK EACH YEAR! pic.twitter.com/DwL1iSbnGm

— NBA (@NBA) 23 Νοεμβρίου 2018