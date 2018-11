ΛεΜπρόν: «Ευγνώμων για την υποδοχή, ήθελα να είμαι πρότυπο για την πόλη» (vid)

«Ήταν υπέροχο που επέστρεψα. Είδα την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου και δέχτηκε ένα θερμό καλωσόρισμα από την πόλη μου πριν από τη μέρα των Ευχαριστιών. Είμαι ευλογημένος και ευγνώμων για αυτήν την στιγμή και την υποδοχή του κόσμου» δήλωσε αρχικά ο ΛεΜπρόν και συνέχισε:

«Τα 11 χρόνια που ήμουν σε αυτήν την ομάδα ήθελα να ήμουν ένα πρότυπο, ένας ηγέτης εντός και εκτός παρκέ. Και ευχαριστώ την ομάδα που το εκτίμησε. Ήταν μια υπέροχη στιγμή για μένα. Οι φίλοι του Κλίβελαντ με εκτιμούν, όπως και εγώ εκτιμώ εκείνους. Μάλιστα προσπάθησα να ρίξω και κάποιες ματιές στο βίντεο που παιζόταν για μένα».

Και κατέληξε κάνοντας τη σύγκριση με την πρώτη του επιστροφή: «Ένιωθα διαφορετικά από τη στιγμή που προσγειωθήκαμε στο Κλίβελαντ. Άλλωστε είμαι άλλος άνθρωπος οκτώ χρόνια μετά. Όλοι έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ωριμάσει από τότε. Όλα αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν».

