Με την λήξη του αγώνα και ύστερα από το σουτ της απελπισίας από πλευράς του Γκόλντεν Στέιτ, ο Νεοζηλανδός σέντερ παρέδωσε μαθήματα υψηλής τεχνικής ποδοσφαίρου.

Απλούστατα δεν πήγε να πάρει το ριμπάουντ αλλά σταμάτησε τη μπάλα με ένα φοβερό κοντρόλ! Όπως λένε και στην ποδοσφαιρική διάλεκτο «την κόλλησε πάνω του».

Μήπως είναι έτοιμος για το Μουντιάλ του Κατάρ;

Even @RealStevenAdams has a better 1st touch than me. pic.twitter.com/CIPhsraa16

— Jacob McWherter (@McJake8) 22 Νοεμβρίου 2018