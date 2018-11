Εξαιρετικός Γιάνναρος και buzzer στο τέλος ημιχρόνου (vid)

Σε υγιεινό περίπατο έχουν μετατρέψει το ντέρμπι με τους Μπλέιζερς οι Μπακς, κάτι που σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος έχει βοηθήσει σημαντικά στο να γίνει αυτό το 72-50 του ημιχρόνου. Συγκεκριμένα ο Γιάνναρος σε 18 λεπτά συμμετοχής έχει καταφέρει να πετύχει 25 πόντους με 11/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 2/4 βολές. Επίσης κατέβασε ήδη 7 ριμπάουντ, έχει δώσει επίσης 3 ασίστ και έχει κάνει και 3 κλεψίματα. Μάλιστα σε νεκρό χρόνο έκανε και το 72-50, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα φοβερό ημίχρονο.

So what EXACTLY did @kobebryant teach you @Giannis_An34!?!#FearTheDeer pic.twitter.com/8Jy6P0siH7

