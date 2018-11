Οι ευχές και το «μην πιεις» του Γιάννη στον εορτάζοντα Κώστα! (pic & vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο γιόρτασε τα 21α γενέθλια του και τόσο οι φίλοι των Texas Legends, όσο και ο Γιάννης του έστειλαν τις ευχές τους

Ο Greek Freak που είχε όρεξη για πλάκα μέσω ενός video του... απαγόρευσε να μην πιει!

Δείτε και τα όσα έκαναν οι φίλοι των Legends

Cue the waterworks... @Giannis_An34 wishes his lil’ bro @Kostas_ante13 a Happy 21st! #STAYFREAKY pic.twitter.com/AnlcioaSkh

The birthday boy @Kostas_ante13 is getting all the fan love tonight! pic.twitter.com/GIqh1YKfYX

— Texas Legends (@TexasLegends) 21 Νοεμβρίου 2018