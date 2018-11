Γνωρίζονται πολλά χρόνια και από τη θητεία τους στους Σπερς και έτσι είναι εύκολο να προβλέψουν κάποια πράγματα.

Ο Καουάι Λέοναρντ πανηγύρισε, πριν ο Ντάνι Γκριν... σκοτώσει τους Μάτζικ με το νικητήριο σουτ, δείχνοντας πόσο σίγουρος ήταν για την κατάληξη του σουτ.

Δείτε την αντίδραση

Kawhi started celebrating Danny Green's game-winner before it went in

pic.twitter.com/rRvBIdmFTa

— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 Νοεμβρίου 2018