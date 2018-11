Μετά τους Τζέισον Κιντ και Άλεν Άιβερσον, ο... Τρε Γιανγκ! (pic)

Ο ταλαντούχος γκαρντ έγινε ο πρώτος rookie μετά το 1997 και τον Άλεν Άιβερσον που τα καταφέρνει να τελειώσει ένα παιχνίδι τουλάχιστον με 25 πόντους και 15 ασίστ.

Τα τελευταία 25 χρόνια το έχει καταφέρει ένας ακόμα παίκτη;. Το όνομά του; Τζέισον Κιντ! Και η λεπτομέρεια: Αμφότεροι είχαν κερδίσει το βραβείο του rookie της χρονιάς!

Trae Young is the first rookie with at least 25 points and 15 assists in a game since Allen Iverson on April 18, 1997 against the Celtics. The only other rookie to do it in the last 25 years was Jason Kidd. Iverson and Kidd each won Rookie of the Year. pic.twitter.com/ejtWMrB3IM

