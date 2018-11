Αντετοκούνμπο: «Το ταλέντο μας... σώζει» (vid)

Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση πρόσθεσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο βιογραφικό του, κόντρα στους Νάγκετς αυτή την φορά.

Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι σχολίασε το πως το... ταλέντο των Μπακς τους «σώζει» φέτος, τα σουτ που δεν έβαλαν οι συμπαίκτες του σε αυτό το ματς, αλλά και την αντιμετώπιση του από την ομάδα του Ντένβερ.

«Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στο να δίνουμε τον ρυθμό, νομίζω ότι το κάναμε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά μπορούμε και πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι το ταλέντο μας, μας 'σώζει'.

Είμαστε τόσο ταλαντούχοι που ακόμα και όταν βρισκόμαστε πίσω με μεγάλη διαφορά μπορούμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι στην διαδρομή αυτό δεν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να είμαστε ικανοί να δίνουμε τον ρυθμό μας και να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού».

Οι σουτέρ που έχουν αποκτήσει οι Μπακς θα έπρεπε να κάνουν την ζωή του Γιάννη πιο εύκολη, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε στο παιχνίδι με τους Νάγκετς και το παραδέχτηκε και ο ίδιος.

«Σήμερα δυσκολεύτηκα παραπάνω για τους πόντους μου. Προσπάθησα να είμαι επιθετικός, να δημιουργήσω τα συστήματα, θα υπάρχουν βραδιές σαν και αυτές. Αλλά τα προηγούμενα παιχνίδια βρήκα τους συμπαίκτες μου, σκόραραν και έκαναν το παιχνίδι μου πιο εύκολο.

Προσπάθησα να είμαι επιθετικός, να θέσω τον ρυθμό μου, να μας βάλω στο παιχνίδι, να φέρω ενέργεια. Κάθε φορά που παίρνω την μπάλα θέλω να φτιάξω παιχνίδι για την ομάδα μου.

Πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν κέρδος και θέλουμε να γίνουμε μια σπουδαία ομάδα. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει απίστευτα και πρέπει να βελτιωθούμε να γίνουμε καλύτεροι.

Προσπαθώ να έχω υπομονή. Σήμερα δεν μου έκαναν double team οπότε είχα όλο τον χρόνο να φτιάξω το παιχνίδι. Συνήθως επειδή με μαρκάρουν δύο κοιτάω να φτιάξω plays».

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Νοεμβρίου 2018