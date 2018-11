Έγραψε την δική του ιστορία στο ΝΒΑ ο Τζούλιους Ραντλ! (pic)

Συγκεκριμένα μέτρησε 21 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο. Κρατήστε το «ερχόμενος από τον πάγκο» γιατί αποτελεί το ένα στοιχείο του milestone.

Το δεύτερο στοιχείο αποτελούν τα «μηδέν» λάθη που είχε με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε triple double χωρίς να ξεκινήσει στην βασική πεντάδα και χωρίς να υποπέσει σε κάποιο λάθος.

Julius Randle is the first player with a 20-point triple-double off the bench without a turnover since turnovers were first recorded in the 1977-78 season (per @EliasSports).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Νοεμβρίου 2018