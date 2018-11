Σε ένα κλειστό club με Τζόρνταν, Κόμπι, Τσάμπερλεϊν ο Κέμπα Ούοκερ! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε μόλις ο 6ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατάφερε να πετύχει 40 ή περισσότερους πόντους για δεύτερο σερί ματς και αφού είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 60 πόντοι.

Μάλιστα ήταν και ο πρώτος που τα κατάφερε εδώ και 11 χρόνια, αφού τελευταίος ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ την σεζόν 2006-07. Επίσης στο εν λόγω club υπάρχουν επίσης οι Τρέισι ΜακΓκρέιντι, Μάικλ Τζόρνταν, Πιτ Μάραβιτς και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Kemba Walker is the 6th player in NBA history to follow a 60-point performance with at least 40 points (h/t @EliasSports). pic.twitter.com/SgrlhyBmKR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Νοεμβρίου 2018