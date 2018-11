«Ρε μεγάλε; Πως το έχασες αυτό;» θα μπορούσε να ήταν η λεζάντα στον τρόπο με τον οποίο κοίταξε ο Αυστραλός τον συμπαίκτη του μετά το άστοχο κάρφωμα.

Ο Εμπίντ μπορεί να ήταν ολομόναχος με το καλάθι, αλλά η προσπάθειά του στέφθηκε με απόλυτη... αποτυχία!

Δείτε τι έγινε.

The look Ben Simmons gave Embiid after he missed that windmill dunk pic.twitter.com/iusBRZytqf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 20 Νοεμβρίου 2018