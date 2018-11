Δεν σταματιέται ο Γιάνναρος.

Ο ηγέτης των Μπακς... ψάρωσε με την προσποίηση του τον Μίλσαπ και δεν είχε πρόβλημα να... πετάξει και να καρφώσει εντυπωσιακά με το ένα χέρι.

Απολαύστε το κάρφωμα του Greek Freak

*Sees Giannis dunk*

Our brain:

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Us: “OH. MY. GIANNIS”#FearTheDeer pic.twitter.com/T5y3xBuyq6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 20 Νοεμβρίου 2018