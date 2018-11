Ουόλ: «Άντε γαμ... Mπρουκς!» (pic)

Από το κακό χειρότερο τα πράγματα στους κακούς φέτος Ουίζαρντς, οι οποίοι βρίσκονται στο 5-11.

Μετά την είδηση πως είναι «ανοιχτοί» στην ανταλλαγή οποιουδήποτε παίκτη τους, ακόμα και των Τζον Ουόλ και Μπράντλεϊ Μπιλ, ήρθε να προστεθεί άλλο ένα σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο Ουόλ έβρισε τον προπονητή του, Σκοτ Μπρουκς σε μια πρόσφατη προπόνηση της ομάδας, λέγοντας του «αντε γαμ....», κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με πρόστιμο από τον σύλλογο.

Αυτό έγινε γιατί ο Μπρουκς και ο Τζεφ Γκριν ζήτησε από τους υπόλοιπους παίκτες του να ανεβάσουν την ένταση της προπόνησης.

Παρόλα αυτά απολογήθηκε στον Μπρουκς και τους συμπαίκτες του την επόμενη μέρα.

Μπάχαλο οι πρωτευουσιάνοι!

Story filed to ESPN: The Wizards fined All-Star John Wall for unloading a verbal barrage onto coach Scott Brooks in a recent practice. After Wall and his teammates had been challenged to raise intensity in that session, Wall fired back with "F--- you," to Brooks. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Νοεμβρίου 2018