Ουόριορς με Κάρι... 254-47, «πολεμιστές» χωρίς Στεφ... 22-22! (pic)

Πολλοί λένε πως οι Ουόριορς έχουν τόσους stars, όπου και ένας να λείψει δεν επηρεάζεται η ομάδα.

Οι αριθμοί όμως δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό και μαρτυρούν πόσα προσφέρει ο Στεφ Κάρι στους πρωταθλητές.

Από τότε που ο Στιβ Κερ βρίσκεται στον πάγκο του Γκόλντεν Στέιτ, η ομάδα έχει ρεκόρ 254-47 με τον Στεφ και 22-22 χωρίς αυτόν.

Άλλο ένα στοιχείο που φανερώνει την αξία αυτού του σπουδαίου παίκτη που κάνει... αχτύπητους τους Ουόριορς!

It's been a struggle in the Bay without Steph Curry. pic.twitter.com/IpzS5oYi78

— theScore (@theScore) 19 Νοεμβρίου 2018