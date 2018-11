Ο 28χρονος σέντερ των Μάτζικ βοήθησε την ομάδα του να κάνει ένα 3-1 στην Ανατολή και μέτρησε κατά μέσο όρο 27.8 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ.

Από την άλλη, ο 25χρονος ψηλός των Πέλικανς είχε 34.3 πόντους, 14.0 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ στο επίσης 3-1 της ομάδας του στη Δύση.

The Week 5 NBA Players of the Week!@NikolaVucevic of the @OrlandoMagic (East)@AntDavis23 of the @PelicansNBA (West) pic.twitter.com/TdhUy09mtl

— NBA (@NBA) 19 Νοεμβρίου 2018