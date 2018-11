Εκτός για έξι εβδομάδες ο Πέιτον (pic)

Ο γκαρντ των Πέλικανς έσπασε το αριστερό μικρό δάχτυλο και θα υποβληθεί σε επέμβαση με αποτέλεσμα να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του για τις επόμενες έξι εβδομάδες όπως αναφέρει ο Shams Charania.

Πριν από τον τραυματισμό του είχε 11.6 πόντους και 6.4 ασίστ σε 5 αγώνες με τους Πέλικανς που έχουν ρεκόρ 9-7 και φιγουράρουν στην 8η θέση της κατάταξης στη Δύση.

