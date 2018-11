Σκέφτονται να κάνουν trade τους Ουόλ - Μπιλ οι Ουίζαρντς (pics)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ

Η ομάδα της Ουάσινγκτον έχει υποστεί 11 ήττες μέχρι στιγμής κι έχει πανηγυρίσει μόλις 5 νίκες.

Οι «μάγοι» είχαν ξεκινήσει με προσδοκίες τη χρονιά, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως ονειρεύονταν.

Γι' αυτό και εξετάζουν την περίπτωση να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές, δηλαδή σε trade.

Και τα ονόματα των Τζον Ουόλ και Μπράντλεϊ Μπιλ έχουν «πέσει» ήδη στο τραπέζι και αναμένεται να διατεθούν για ανταλλαγή, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ.

Εκτός από τους δύο σταρ της ομάδας, οι Ουίζαρντς είναι ανοιχτοί να συζητήσουν με τις άλλες ομάδες για το ενδεχόμενο μετακίνησης οποιουδήποτε παίκτη τους.

Story on ESPN: Wizards signaling a willingness to consider trade overtures on entire roster, including All-Star guards John Wall and Bradley Beal. https://t.co/LM7PiQvweB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 19 Νοεμβρίου 2018

The Wizards are showing a willingness to consider trading John Wall and Bradley Beal, per @wojespn pic.twitter.com/8U70XamjO8 — Bleacher Report (@BleacherReport) 19 Νοεμβρίου 2018