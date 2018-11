ΛεΜπρον: «Έχω ξεχωριστές αναμνήσεις στο Μαϊάμι, στο Κλίβελαντ, προσπαθώ να φτιάξω με τους Λέικερς» (vid)

Οι Λέικερς έφυγαν νικητές από το Μαϊάμι, με τον ΛεΜπρον Τζέιμς να κάνει ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση. Ο «Βασιλιάς» μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για το παιχνίδι του, όλα όσα δουλεύει και χαίρεται να βλέπει να βγαίνουν στο παρκέ, αλλά και για τις ξεχωριστές αναμνήσεις του σε Μαϊάμι, Κλίβελαντ και Λος Άντζελες.

«Είχαμε μεγάλο ταξίδι, έπρεπε να βρούμε την ενέργεια να αντιδράσουμε. Ξέρουμε πόσο σκληρά παίζουν οι Χιτ, ειδικά στην έδρα τους.

Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Σουτάρω τρίποντα, δουλεύω τις κινήσεις μου, εκτελώ βολές προσπαθώντας να βρω τον εαυτό μου και χαίρομαι όταν η δουλειά μου βγαίνει στο παρκέ».

Όσο για την άμυνα της ομάδας του σχολίασε:

«Όταν παίζουμε άμυνα είμαστε πολύ καλή ομάδα, όταν δεν παίζουμε άμυνα δεν είμαστε καλή ομάδα. Είναι τόσο απλό για εμάς. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς, τους περιορίσαμε.

Φυσικά και σημαίνει για εμένα πράγματα το να επιστρέφω στο Μαϊάμι. Έχω πολλές ξεχωριστές αναμνήσεις εδώ, έχω πολλές ξεχωριστές αναμνήσεις στο Κλίβελαντ και προσπαθώ να φτιάξω ξεχωριστές αναμνήσεις εδώ με τους Λέικερς. Πρέπει να συνεχίσω, αλλά είναι πάντα ιδιαίτερο να επιστρέφεις κάπου όπου έκανες κάτι καλά».

.@KingJames talks with @miketrudell after erupting for 51 pts against Miami. #LakeShow pic.twitter.com/4D1bFTZ3gU

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 19 Νοεμβρίου 2018