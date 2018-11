Το «Curry effect» έφερε τις τέσσερις ήττες στα πέντε ματς των Ουόριορς! (pic)

Η αλήθεια είναι ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς διανύουν περίοδο αγωνιστικής κάμψης και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία του Στεφ Κάρι.

Συγκεκριμένα έχουν γνωρίσει την ήττα στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε ματς, από τα οποία απουσίασε ο φυσικός ηγέτης της ομάδας.

Με τον Κάρι στο ρόστερ το ρεκόρ ήταν 10-2 για τους Ουόριορς ενώ σκόραραν 122,4 πόντους κατά μέσο όρο. Χωρίς τον Κάρι ο εν λόγω μέσος όρος έπεσε στους 104,8 πόντους, όπως έπεσε και το ποσοστό στα τρίποντα. Από το 42% μειώθηκε στο... 32%!

The Warriors have lost 5 of their last 7 games. That's Golden State's worst 7-game stretch under Steve Kerr. pic.twitter.com/20m4TH0GA0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 Νοεμβρίου 2018