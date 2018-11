Λίλαρντ: Ο μόνος που έχει σκοράρει από 40 πόντους και πάνω τρεις φορές φέτος (vid)

Οι Μπλέιζερς πέρασαν από την Ουάσινγκτον επικρατώντας των Ουίζαρντς με 119-109. Ο Λίλαρντ ήταν ο ηγέτης της ομάδας του Πόρτλαντ, με 40 πόντους. Ετσι, για τρίτο ματς φέτος πετυχαίνει από 40 πόντους και πάνω κι είναι ο μόνος που έχει πετύχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής φέτος.

Damian Lillard tallies 40 PTS, 6 REB, 5 AST in the @trailblazers win, becoming the only player to have three 40+ point games this season! #RipCitypic.twitter.com/DE5Nc39cl1 https://t.co/axXadIlI6Z pic.twitter.com/OW39LB578x

— Sports Roadhouse® (@SportsRoadhouse) November 19, 2018