O Kέμπα έκανε το περίφημο «the shrug» του Τζόρνταν! (vids)

Θέλησε να μιμηθεί τον Μάικλ Τζόρνταν ο Κέμπα Ουόκερ στην 60άρα που έβαλε στους Σίξερς.

Όταν ευστόχησε σε τρίποντο και έφτασε τους 56 πόντους, επέλεξε να κάνει το περίφημο the shrug. Μιά κίνηση που... δίδαξε πρώτος ο «Air» στο Game 1 των τελικών του 1992 ανάμεσα σε Μπουλς και Μπλέιζερς.

Τότε είχε βάλει 6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο σε άλλη μια φοβερή παράσταση του!

Kemba hit 56 points, then pulled out the MJ shrug pic.twitter.com/iavGOqhBlx

— SportsCenter (@SportsCenter) 18 Νοεμβρίου 2018