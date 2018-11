Μπάτλερ for the win και... τέζα οι Χόρνετς! (vid)

Μπορεί τα φλας να έπεσαν στον Κέμπα Ουόκερ στο Χόρνετς-Σίξερς εξαιτίας του ρεκόρ καριέρας (60 πόντοι), ωστόσο ο Τζίμι Μπάτλερ βρήκε τρόπο να γίνει πρωταγωνιστής στο τέλος της αναμέτρησης.

Το νέο απόκτημα της Φιλαδέλφεια πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση της παράτασης και ευστόχησε σε clutch τριποντάρα, κάνοντας το 122-119 και χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Λίγα δευτερόλεπτα πριν είχε κόψει εντυπωσιακά τον Κέμπα!

Ήδη οι Σίξερς έχουν αρχίσει να τρίβουν τα χέρια τους, αφού ο Jimmy Buckets είναι παίκτης που ποτέ δεν... κρύβεται στις δύσκολες στιγμές!

The game-saving block and the game-winning triple!

JIMMY BUTLER comes up huge for the @sixers down the stretch!#HereTheyCome pic.twitter.com/P47MLqcXQU

— NBA (@NBA) 18 Νοεμβρίου 2018