Tι έκανες ρε Κέμπα Ουόκερ!

Ο ηγέτης των Χόρνετς έκανε το ματς της ζωής του κόντρα στους Σίξερς, αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 60 πόντους, κάτι που αποτελεί career high για τον ίδιο.

Βέβαι δεν ήταν μόνο αυτό που κάνει ξεχωριστό το βράδυ του γοργοπόδαρου γκαρντ.

Κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Σάρλοτ με 60 πόντους σε ένα ματς.

Επιπλέον έγινε ο δεύτερος παίκτης στη λίγκα που είναι 1.85 ή κοντότερος και πετυχαίνει 60 πόντους. Ο άλλος φυσικά που του πέτυχε είναι ο τεράστιος Άλεν Άιβερσον.

Τέλος πλέον μιλάμε για τον 2ο μπασκετμπολίστα στην ιστορία του ΝΒΑ που καταφέρνει να φορτώσει το καλάθι των Σίξερς με 60άρα. Κάνει περέα στον εκπληκτικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Tέλος ξεπέρασε τον Γκλεν Ράις και έγινε ο παίκτης των Χόρνετς με τις περισσότερες «40άρες» (11).

Όλα αυτά για ένα παίκτη που δεν παίρνει την αναγνώριση που αξίζει όλα αυτά τα χρόνια!

. @KembaWalker has broken the all-time franchise record with his 11th career 40-point game!!!

Kemba Walker is the:

- 1st player in Hornets history with a 60-point game

- 2nd player 6'1" or shorter with a 60-point game in NBA history (Allen Iverson)

- 2nd player in NBA history with a 60-point game against the 76ers (Wilt Chamberlain) pic.twitter.com/CLpLe0XVLJ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 18 Νοεμβρίου 2018