Εργαζόμενος στο γήπεδο των Ουίζαρντς... κορόιδευε τον Χάουαρντ που σούταρε έξτρα βολές! (vid)

Αν και ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του με 25 πόντους, 17 ριμπάουντ και... 7/10 βολές, μετά το τέλος βγήκε στο παρκέ της «Capital One Arena» για μερικά ακόμα σουτ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

Όμως εκείνη την ώρα κάποιος... καθαριστής του γηπέδου άρχισε να φωνάζει «τούβλο» κάθε φορά που εκτελούσε βολές. Αμέσως απομακρύνθηκε από το γήπεδο, ενώ σύμφωνα με την Washington Post ο Χάουαρντ δεν άκουσε τίποτα επειδή φορούσε εκείνη την ώρα ακουστικά!

Δείτε και... ακούστε τι έγινε

At 10 pm, Dwight Howard is alone on the court getting up shots. pic.twitter.com/9uyzBBQ0Qz

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) 17 Νοεμβρίου 2018