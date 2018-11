Μπορεί πλέον να μην είναι συμπαίκτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα... κρύψει τον θαυμασμό του για τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Ο Uncle Drew έκανε... όργια κόντρα στους Ράπτορς και ο «Βασιλιάς» τρελάθηκε με αυτά που είδε από τον άνθρωπο που μαζί του πήρε πρωτάθλημα στους Καβς.

That boi Ky was in his tonight!!

— LeBron James (@KingJames) 17 Νοεμβρίου 2018