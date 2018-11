Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας από το ξεκίνημα» (vid)

Οι Μπακς έκανε σπουδαία ανατροπή κόντρα στους Μπουλς (έχαναν για 22 στο ημίχρονο) και κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν με 123-104.

Στο κακό πρώτο ημίχρονο στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ανέφερε πως η ομάδα του θα πρέπει να επιβάλλει από την αρχή των παιχνιδιών τον ρυθμό της.

«Δεν παίζαμε αρκετά σκληρά μέχρι το ημίχρονο, Ο κόουτς μας είπε πως πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Έπρεπε να επιβάλλουμε τον ρυθμό από την αρχή του ματς και να περιορίσουμε τον Χόλιντει και τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Ήταν ταραγμένος ο κόουτς, αλλά πίστευε σε εμάς. Έπρεπε να βελτιωθούμε κατά τη διάρκεια του ματς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν απογοήτευση, αλλά τα πήγαμε καλύτερα στη συνέχεια. Ο Πάρκερ έπαιζε εκπληκτικά», ήταν τα λόγια του στην αρχή.

Έκλεισε λέγοντας: «Στο δεύτερο ανεβάσαμε την ένταση στην άμυνά, βρήκαμε τον ρυθμό στην επίθεση και κερδίσαμε. Είχαμε μια συζήτηση με Μίντλετον και Μπλέντσο και είπαμε πως αν βελτιωθούμε εμείς, θα γίνει το ίδιο και με την ομάδα. Χρειάζεται να είμαστε από την αρχή συγκεντρωμένοι»

"From the first minutes of the game, we have to set the tone and do what we do." pic.twitter.com/2IP1b4NIPm

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Νοεμβρίου 2018